В ОПУ уточнили дані щодо поранених через російські удари по Чаплиному

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що в результаті завданих військами РФ ударів по селищу Чаплине на Дніпропетровщині поранень зазнали 22 людини. Наразі, як і повідомляв президент, загинули 22 людини.

«Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини – жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві жителі. Тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники», – повідомив Тимошенко у Telegram.

За його словами, пізніше війська РФ ще раз атакували населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

«Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні – влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах», – розповів він.

Рятувальники, за словами Тимошенка, локалізували вогонь і продовжують пошукові роботи.

Упродовж дня, коли Україна відзначала День Незалежності, по всій території з високою частотою оголошувалась повітряна тривога. Про те, що армія РФ буде цього дня вдаватися до жорстоких ударів і провокацій влада і розвідка застерігали напередодні.

Росія за пів року з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не визнала свої цілеспрямовані проти цивільних громадян України удари.