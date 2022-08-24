У День Незалежності в Україні була рекордна кількість оповіщень про повітряну тривогу з часу вторгнення РФ

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу. Такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.

«24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд – 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня», – йдеться в повідомленні.

Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Черкаській областях.

У Києві та області було 7 «тривог».

Упродовж дня, коли Україна відзначала День Незалежності, по всій території з високою частотою оголошувалась повітряна тривога. Про те, що армія РФ буде цього дня вдаватися до жорстоких ударів і провокацій влада і розвідка застерігали напередодні.

Росія за пів року з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не визнала свої цілеспрямовані проти цивільних громадян України удари.