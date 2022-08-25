Обстріл станції Чаплине: куди цілила Росія?

Обстріл Чаплиного. 25 загиблих. Чому Росія вдарила по приватних будинках і залізниці?

Внаслідок обстрілу станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули 25 людей, з них двоє дітей.

Росія напередодні випустила кілька ракет по приватних будинках та залізниці, згорів пасажирський потяг.

Що було ціллю російської армії? І чи дійсно через цей транспортний вузол могли рухатися українські військові та техніка?

Обстріл Кривого Рогу та ще кількох районів Дніпропетровщини

Крім того, Росія обстріляла інший район у Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. Там армія РФ використала касетні боєприпаси, повідомила місцева влада. За даними правозахисників, Україна – єдина країна, де зараз застосовуються такі снаряди.

Чому касетна зброя вважається особливо небезпечною для мирного населення і заборонена міжнародною конвенцією?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.