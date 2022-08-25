Прокуратура: Росія при ударі по Чаплиному використала РСЗВ «Смерч», С-300, «Іскандер»

Офіс генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом російського обстрілу селища Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня.

«24 серпня вдень РФ підступно здійснила ракетний обстріл житлового сектору смт. Чаплине Дубовиківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Зруйновано приватні будинки, загинули та постраждали цивільні особи, у тому числі діти. Ракети країни-агресора влучили у житлові будівлі, пошкодили пасажирський потяг і адміністративну будівлю залізничного вокзалу. Наслідком цього воєнного злочину стала значна кількість загиблих і постраждалих серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що на місці події виявили залишки РСЗВ «Смерч» і С-300, по приватному будинку завдано удару ракетою «Іскандер».

В ОГП кажуть, що внаслідок обстрілу загинули десять цивільних людей, хоча в Офісі президента раніше заявляли про 25 загиблих, серед яких – діти.

«За даним фактом слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області. Досудове розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що удар по Чаплиному є прикладом російських звірств.