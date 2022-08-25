14 годин повітряної тривоги у День Незалежності: МЗС закликало зупинити «російський тероризм»

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту «ізоляцією і глобальною рішучістю» зупинити агресію Росії.

«Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 цивільних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції на сході України. Російський тероризм – це чума 21-го століття. Тільки ізоляція і глобальна рішучість можуть зупинити це», – написав у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко у твітері.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.​

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна, «це значно вища кількість обстрілів», ніж фіксують зазвичай.