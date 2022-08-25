Три людини постраждали через ракетний удар у Шепетівському районі Хмельниччини – ОВА

Жінка і дві дитини постраждали внаслідок двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Шепетівському районі Хмельницької області ввечері 24 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога», – написав він у телеграмі вранці 25 серпня.

За словами голови ОВА, внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері в цивільних будинках і школі.

Напередодні Гамалій повідомляв, що російські війська завдали двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області, але про постраждалих тоді інформації не було.