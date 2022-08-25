Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Чорному і Середземному морях перебувають 9 російських носіїв крилатих ракет – ВМС

«У Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр»

У Чорному і Середземному морях розміщуються дев’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Станом на 25 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 28 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів; у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться у повідомленні ВМС у телеграмі.

Там додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 14 суден, з них два судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 14 суден, з них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG