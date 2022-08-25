У Чорному і Середземному морях перебувають 9 російських носіїв крилатих ракет – ВМС

У Чорному і Середземному морях розміщуються дев’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Станом на 25 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 28 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів; у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться у повідомленні ВМС у телеграмі.

Там додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 14 суден, з них два судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 14 суден, з них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.