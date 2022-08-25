Прокуратура: 376 дітей загинули в Україні через агресію Росії

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули 376 дітей, ще щонайменше 733 – були поранені, повідомив Офіс генпрокурора 25 серпня. Напередодні повідомляли про 374 загиблих дитини і 723 поранених.

«24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей зазнали поранення. 24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури міста Новий Буг Миколаївської області поранені двоє дітей віком 10 та 16 років. У ніч на 25 серпня окупанти обстріляли село Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Крім того, за даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2328 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю.

За підрахунками ООН, станом на 24 серпня, за пів року масштабної агресії Росії, в Україні загинули щонайменше 5614 цивільних жителів, 7946 – поранені.