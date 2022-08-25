Ракетний удар по Чаплиному: загинуло подружжя переселенців з Донеччини, які на авто проїжджали повз

Через обстріл селища Чаплиного на Дніпропетровщині 24 серпня загинуло подружжя переселенців з Донецької області, які на автівці проїжджали повз залізничну станцію в момент удару. Про це розповів представник управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Журавльов.



За його словами, їхню дитину вибуховою хвилею викинуло на дорогу, де її знайшли й шпиталізували.



«Батьки загинули. Дитина 2005 року народження була викинута на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади. І він передав до швидкої медичної допомоги», – сказав Андрій Журавльов.



Також після удару по станції сталися пожежі у п’ятьох пасажирських вагонах. Провідницю знайшли за 50 метрів, вона отримала травми. Жінку шпиталізували.

За даними ДСНС, загалом удень 24 серпня армія РФ випустила по Чаплиному вісім реактивних снарядів «Смерч» та «Іскандер». У селищі повністю зруйновані два приватні будинки, ще 30 пошкоджені. Також були пошкоджені 35 господарчих споруд, згорів автомобіль, ще три ушкоджені. Постраждала будівля Укрпошти. Пошуково-рятувальні роботи завершені, сказав представник ДСНС.

Загалом через ракетний удар РФ по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині 24 серпня загинули 25 людей, ще 31 людина зазнала поранення.