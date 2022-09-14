Гайдай: війська РФ повернулися до Кремінної – вимкнули інтернет, позривали українські прапори

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська знову повернулися в Кремінну після того, як учора повідомлялося, що вони залишили це місто на Луганщині.

«Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори – створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію. Фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде – треба запастися терпінням, рашисти теж готуються. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо, але скоро», – зазанчив Гайдай у Telegram.

За його словами, українська влада напоготові.

«На Луганщинщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Вакууму в адмінпитаннях не буде. Перш за все, також буде відновлено мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру, виходячи зі ступеню пошкодження. Чекаємо тільки «команду» військових», – зазначив голова Луганської ОВА.

13 вересня російські війська, як повідомляв Гайдай, повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте підрозділи Збройних сил України ще не зайшли до міста.

Голова Луганської ОВА сказав, що «масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового». За його словами, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст.

Російські війська захопили Кремінну на Луганщині у квітні цього року.