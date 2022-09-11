Армія РФ залишила Сватове на Луганщині та кілька населених пунктів на Херсонщині – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджуватися на захопленні Донецької області та втриманні позицій, проте залишили низку низку населених пунктів на Луганщині та на півдні – про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 вересня.

«Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та три авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв», – повідомляє штаб.

Загарбники також обстрілювали військові та цивільні об’єкти на інших напрямках із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

За даними командування, російські підрозділи «гарячково покидають свої позиції» на Харківщині: зокрема, відомо про виїзд близько 150 військових з Борщової та Артемівки на «двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях».

«Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на чотирьох вантажних автомобілях «Камаз», 20 броньованих машинах «Тигр» та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, командування звітує про вихід російських військ із кількох неназваних населених пунктів на півдні:

«У Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових».

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За даними Генштабу, російська армія також використала школу в селі Любомирівка на Запоріжжі для розміщення поранених, навколо будівлі розмістили близько 10 одиниць військової техніки.

«Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне», – повідомляють у штабі щодо бойових дій на Донбасі.

У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення селища міського типу Чкаловське.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».