Залужний про Харківський напрямок: «До виходу на державний кордон залишається 50 км»

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у Telegram повідомив, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих Росією територій – від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.



«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – повідомив Залужний.

Він, зокрема, повідомив про звільнення села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.



«Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп’янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна пам’ять полеглим в боях за Україну!», – написав Залужний.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Сьогодні з’явилося офіційне повідомлення про звільнення смт Чкаловське Харківської області та поки не підтверджене на найвищому рівні – звільнення Козачої Лопані.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».