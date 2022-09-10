Пропагандистам Росії складно коментувати успішний наступ ЗСУ – західні оглядачі

Збройні сили України повідомляють про значні успіхи на Харківському напрямку, зокрема встановлення контролю над Куп'янськом, де проходять важливі шляхи постачання з Донбасу, а також просування на півдні. 10 вересня з’явилися повідомлення і про звільнення ЗСУ міста Ізюму на Харківщині.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на 9 вересня українські сили встановили контроль над 2 500 кв. км. в Харківській області, а російські сили та окупаційна влада в тилу окупованих районів Харківської області «в паніці зміцнює російські позиції».

Аналітики ISW зазначають: Кремль не висловлюється публічно про успіхи України в Харківській області, але контрнаступ, ймовірно, підштовхнув президента Росії Володимира Путіна зібрати засідання Ради з безпеки та політики 9 вересня.

10 вересня речник російського Міністерства оборони Ігор Конашенков заявив про «перегрупування» російських сил з Балаклеї та Ізюму «для нарощування зусиль на Донецькому напрямку».

У західній пресі зауважують: російським державним ЗМІ важко повідомляти про успіхи українського контрнаступу, однак вони подекуди змушені визнавати поразки Росії.

Оглядач ВВС Френсіс Скарр відзначає, що у російській пресі звучать панічні настрої щодо наступу України. Навіть ведучий російської спортивної програми Антон Анісімов «доєднався до дещо панічних повідомлень», твітує Скарр, і закликав: «Всі, хто вірує, хай моляться за наших хлопців», через події поблизу Ізюму.

«Хто і за яких обставин сподівається перемогти ядерну державу? ... Які загалом у цих людей плани?» – запитала ведуча «Росія 1» Ольга Скабєєва в ефірі, вказуючи на стан війни в Україні, пише Скарр.

Політик російської соціалістичної партії Міронов в суботу закликав «скасувати салюти», заплановані на честь Дня Москви, «з поваги для тих, хто на фронті».

У своїй статті «Команда Путіна визнає, що справджується найгірший для них сценарій», журналістка The Daily Beast Джулія Девіс зазначає, що впродовж тижня тон російських пропагандистів ставав менш радісним, зокрема після повідомлень про звільнення Україною Балаклеї 8 вересня.

Видання The Daily Beast склало підбірку заяв російських пропагандистів щодо війни в Україні, яку в Росії все ще продовжують називати спецоперацією. Так, відомий російський ведучий Володимир Соловйов назвав ситуацію «важкою та серйозною», а Скабєєва повідомила про відхід сил РФ.

«Ми вже програли, решта – лише питання часу» – Гіркін

Британська The Guardian проаналізувала соцмережеві дописи російських блогерів, які підтримують війну, але тепер все більше критикують Кремль та керівництво російського війська.

«Ми вже програли, решта – лише питання часу», – зокрема пише російський полковник Ігор Гіркін, колишній командир російських сил на Донбасі, оголошений у розшук Нідерландами як особи, причетної до збиття над Донбасом «Боїнга» рейсу MH-17.

Російські блогери, яким зазвичай Кремль дозволяє більше свободи у висловлюваннях, тепер розлючені, говорить в коментарі виданню аналітик з російської безпеки Марк Галеотті. Він вказує, що причина – це те, що «прірва між офіційною позицією та реальністю зростає».