ЗСУ взяли Ізюм. Масовий відступ військ РФ може стати катастрофою для Путіна – генерал Раян

Новини про український наступ на Харківщині – серед головних повідомлень у західній пресі. Провідні телевізійні канали та електронні медіа стежить за подіями.

Телеканал CNN з посиланням на українського офіцера, який брав участь в операції зі звільнення Ізюма, повідомив, що українські сили увійшли у місто та змусили до відступу російське військо. Американські журналісти пояснюють, що Ізюм є стратегічним містом на сході України поблизу адміністративної межі між Харківською та Донецькою областями, яке понад 5 місяців перебувало під окупацію військ РФ.

Наступ на південь призвів до звільнення міст. Важливо, що в результаті на захід від Дніпра в пастці опинилися кілька тисяч росіян

Як зауважує CNN, разом Куп’янськом, що розташований в кількох десятках кілометрів на північ від Ізюма, і який був важливим вузлом для постачання російських сил на Донбасі, взяття Ізюма є великою стратегічною перемогою для Києва.

Газета New York Times пише, посилаючись на військових аналітиків, що втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом навесні, на початку російського масштабного вторгнення.

Західні військові аналітики вважають, що Києву вдалося стратегічно обіграти противника та нав’язати йому свою ініціативу.

Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень каже, що протягом деякого часу росіянам вдавалося втягнули Україну в битву на виснаження на сході.

«Але Україна так воювати не хотіла. Вона воліє воювати розумно і стратегічно», – пояснює аналітик у низці твітів.

На його думку, ситуація почала змінюватися в липні, коли надійшли артилерійські системи HIMARS, які призвели до важких втрат російських сил і дозволили розпочати наступ на Херсон, перехопивши ініціативу.

«Цього тижня відбулися зміни в українській динаміці. Наступ на південь призвів до звільнення кількох міст і захоплення території. Важливо, що в результаті на захід від Дніпра в пастці опинилися кілька тисяч росіян», – каже Раян і додає, що протягом останніх кількох днів українці захопили ініціативу і на сході.

Британський військовий експерт, генерал Філіпс О’Браян зазначає, що, оглядаючись на повідомлення минулого тижня, складається враження, що українцям вдався відволікаючий маневр. Вони зуміли переконати росіян, що головний наступ буде на Херсонському напрямку, пише у своєму твіті професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю.

Генерал Раян вважає прорив на Харківщині історичним «поворотним моментом».

«Майбутні історики можуть вважати це важливим поворотним моментом. Після семи місяців жорстоких і відчайдушних боїв українці не тільки можуть воювати, як і де вони хочуть, але й їхні солдати воюють, знаючи, що росіяни втікають», – каже Раян.

Додатковим викликом є атаки партизанів на півдні проти російських солдатів, офіційних осіб та транспортної інфраструктури

Як каже колишній генерал, успіх на полі бою може бути заразливим – як тільки на полі бою створюється імпульс, успіх, як правило, призводить до нового успіху. Але, як він каже, для цього потрібне добре планування, хороше керівництво та підтримка.

Тим часом росіяни, навіть маючи ініціативу, здебільшого не змогли створити тактичний імпульс.

«Тепер, коли росіяни можуть відповідати лише на українські наступи, бойовий дух і тактична ефективність можуть дуже швидко занепасти. Додатковим викликом є атаки партизанів на півдні проти російських солдатів, офіційних осіб та транспортної інфраструктури», – каже Раян.

Це може стати стратегічною катастрофою для президента Путіна

На його думку, темп, в якому просуваються українці, унеможливлює планування для росіян і заяви президента України Володимира Зеленського про можливість визволення Криму, також стають актуальними. Військовий аналітик каже, що хоча це може і не бути досяжною метою цього року, росіяни мають рахуватися з тим, що Київ висуватиме цю умову для «припинення війни».

Війна, на його думку, ще далека від завершення, але український успіх на полі бою стане поштовхом для бойового духу українців і вказує, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

«Якщо в найближчі дні чи тижні з’являться зображення великої кількості відступаючих і полонених російських військ, це може стати стратегічною катастрофою для президента Путіна. Його розповіді про велич Росії та ефективність її диво-зброї будуть лежати в руїнах», – вважає вашингтонський аналітик.

Російські солдати залишають усі боєприпаси, зброю, коли масово відступають у багатьох місцях

Говорячи про зброю, Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті (США), іронізує, що в останні дні найбільшим постачальником зброї для українців стала Росія.

«Російські солдати залишають усі боєприпаси, зброю та спорядження, коли вони масово відступають у багатьох місцях», – каже Спенсер, який кілька разів побував в Україні протягом останніх місяців, вивчаючи тактику українських військ.

Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США, який нещодавно повернувся з України, каже, що Росія катастрофічно програє у цій війні, а коли це станеться, Захід не повинен намагатися врятувати імперію і припуститися тих помилок, які були зроблені у 1991 році.