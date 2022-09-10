Генштаб: продовжується звільнення населених пунктів на Харківщині і Південнобузькому напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку.

«З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – йдеться у зведенні Генштабу ввечері 10 вересня.

За даними командування, українські військові успішно відбили наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське і Новомихайлівка.

«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні.

За поточну добу «в результаті вогневого впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили і військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі», додали у Генштабі.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Зокрема, влада України офіційно оголосила про звільнення міста Балаклія, а 10 вересня Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила наявність українських силовиків у Куп’янську на Харківщині, який досі був окупований російськими військами.

Крім того, 10 вересня з’явилися повідомлення з обох сторін про те, що російські війська залишили місто Ізюм.

У другій половині дня в суботу з’явилися повідомлення про те, що російські військові залишають і місто Вовчанськ на північ від Куп’янська біля кордону з Росією. Повідомлення про це з’явилося у телеграм-каналі окупаційної адміністрації.

Всі ці міста російські війська взяли під контроль на початку повномасштабної війни, в лютому і березні.

Офіційно Генштаб ЗСУ поки що підтвердив не всі дані про деокупацію міст.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ.

У повідомленні міністерства йдеться про те, що «протягом трьох діб проведено операцію зі згортання і перекидання Ізюмсько-Балаклійського угруповання військ» на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР» (у Донецьку область).

Причиною такого маневру, названого у повідомленні «перегрупуванням військ», названо необхідність «досягнення цілей спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну), для чого потрібне «нарощування зусиль на Донецькому напрямку».