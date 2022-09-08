Від 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів території України – президент

Від початку вересня українські військові звільнили від російських загарбників понад тисячу квадратних кілометрів території України, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Провів сьогодні нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території», – заявив голова держави.

Він заявив, що вся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту людей.

«Заслухали сьогодні на Ставці доповіді командувачів оперативних напрямків, є певні рішення. Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів», – наголосив Зеленський.

Перед цим президент у телеграмі оприлюднив відео, на якому українські військові доповідають про звільнення міста Балаклія на Харківщині.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня повідомив, що українські військові на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 квадратних кілометрів.

«Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів», – сказав Громов.

За його словами, на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.