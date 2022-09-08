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ЗСУ на Харківському і Південнобузькому напрямках повернули територію площею понад 700 кв км –  Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

Українські військові на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 квадратних кілометрів.

«Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, повернута під контроль владі України на Харківському та Південнобузькому напрямках, складає понад 700 квадратних кілометрів, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій від початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках.

«Наразі військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км... Під час ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», – сказав Громов.

Він додав, що на Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ просунулися вглиб до 2 км, а під час ведення наступальних дій на Слов’янському напрямку ЗСУ просунулися вглиб до 3 км і звільнили населений пункт Озерне.

Триває сто дев’яносто сьома доба війни РФ проти України. Як вказує Генштаб, армія РФ і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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