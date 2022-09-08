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Армія РФ втратила близько 640 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці на бронетранспортері неподалік міста Бахмута, що на Донеччині, 7 вересня 2022 року

Втрати російських військ перевищили 51 тисячу людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 640 військових за попередню добу, відтак загальні втрати особового складу перевищили 51 250 військових.

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

  • 2112 танків (+15)
  • 4557 бойових броньованих машин (+37)
  • 1126 артилерійських систем (+32)
  • 305 реактивних систем залпового вогню (+5)
  • 159 засобів протиповітряної оборони (+3)
  • 239 літаків (+2)
  • 210 гелікоптерів (+2)
  • 884 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 214 крилатих ракет
  • 15 кораблів
  • 3344 автомобілів і автоцистерн (+24)
  • 110 одиниць спеціальної техніки (+1)

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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