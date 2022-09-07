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Зеленський повідомив про «хороші новини» з Харківщини та санкції проти 606 осіб з «верхівки» РФ

Розпочалася сто дев’яносто сьома доба війни РФ проти України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про ситуацію на фронті та рішення про чергові санкції проти РФ.

«Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, ви всі вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань», – сказав Зеленський.

Також, за його словами, сьогодні ухвалене рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції до 606 фізичних осіб, які належать до «керівної верхівки Росії».

«28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки», – заявив Зеленський.

Останні дві доби у мережі обговорюють, ймовірно, успішні дії українських військ в районі міста Балаклія Ізюмського району Харківської області. Генеральний штаб ЗСУ офіційно про це нічого не повідомляв.

Розпочалася сто дев’яносто сьома доба війни РФ проти України.

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