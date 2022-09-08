За добу українська авіація завдала понад 30 ударів по російських військах і техніці – Генштаб

Російські війська постійно ведуть повітряну розвідку дронами і намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ – про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 вересня.

За попередню добу штаб зафіксував понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари російської армії по об’єктах України.

Обстрілів зазнали населені пункти на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та на півдні України.

На півночі обстановка не змінювалася, зберігається загроза ракетних та авіаційний ударів з боку Білорусі.

«Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства «Україна» села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється», – йдеться в зведенні.

Сили оборони України відбили наступ російських військ на Донеччині: в районах Костянтинівки, Дібрівного, Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Первомайського та Кам’янки.

«Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА», – звітує командування.

Читайте також: Підтвердження ударів по Криму та скільки ще триватиме війна – у спільній статті розповіли Залужний і Забродський

Крім того, завдання з контрбатарейної боротьби і порушення логістики російських військ здійснюють ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ. Штаб повідомляє про ураження командного пункту, складу палива, скупчення військових, озброєння та військової техніки армії Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».