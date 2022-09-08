У Мелітополі підірвали штаб «Ми разом із Росією», створений правлячою партією РФ

У Мелітополі 8 вересня вибухнув штаб руху «Ми разом із Росією», організованого російською партією «Єдина Росія» – про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров і російські медіа із посиланням на представників окупаційної адміністрації.

«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдіной Росії» у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти», – прокоментував Федоров.

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Рух «Ми разом із Росією» окупаційна влада сторила після захоплення Мелітополя та інших південних регіонів України. Забезпеченням роботи штабів займаються правляча російська партія «Єдина Росія» та «Загальноросійський народний фронт».

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.