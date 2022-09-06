Генсекретар ООН закликав домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

«Як перший крок, російські й українські сили повинні взяти на себе зобов’язання не брати участі в будь-якій військовій діяльності в напрямку станції або зі станції», – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня.

«Як другий крок, має бути забезпечена угода щодо демілітаризованого периметра. Зокрема, це включатиме зобов’язання російських сил вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметра та зобов’язання українських сил не просуватися до нього», — сказав він.

Посол Росії Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, що Москва шкодує, що у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії за підсумками місії на ЗАЕС Київ не звинувачують в обстрілі станції.

«Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, – сказав Небензя. – Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами».

Високопоставлений американський дипломат Джеффрі ДеЛорентіс у відповідь заявив, що, незважаючи на «розлогі пояснення» Росії з наміром уникнути визнання відповідальності за свої дії, вона «не має права наражати світ на непотрібний ризик і можливість ядерної катастрофи».

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ про створення зони захисту і ядерної безпеки на території Запорізької атомної електростанції, якщо йдеться про демілітаризацію об’єкта.

«Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Ґроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту», – сказав Зеленський.

«У будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні», – додав голова держави.

За його словами, якщо Росія поставила світ «на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор».

Міжнародне агентство з атомної енергії у звіті, опублікованому 6 вересня після місії на АЕС, заявило, що існує «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів», щоб уникнути ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, в агентстві наголосили на необхідності створення «зони ядерної безпеки та захисту».

МАГАТЕ заявило, що поточна ситуація на захопленому російськими військовими об’єкті є «неприйнятною і небезпечною», і найкращою дією для гарантування безпеки ядерних об’єктів України та її населення було б припинення збройного конфлікту.

МАГАТЕ заявило, що готове «негайно» розпочати консультації задля «негайного створення такої зони ядерної безпеки та захисту» на Запорізькій атомній електростанції.

У звіті МАГАТЕ підтверджує, що на ЗАЕС є російський військовий персонал, транспортні засоби й обладнання.

Четверо експертів МАГАТЕ напередодні залишили Запорізьку АЕС, як і планувалося, після кількох днів перебування на станції.

«Ще двоє залишаються, щоб підтримувати постійну присутність МАГАТЕ на майданчику, що дозволяє Агентству спостерігати за ситуацією там і давати незалежні оцінки», – йшлося у пресрелізі МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС.

Навіть у день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.