МАГАТЕ у звіті про місію на Запорізьку АЕС попереджає про «негайну» необхідність вжиття заходів

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ заявило, що існує «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів», щоб уникнути ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції.

У звіті, опублікованому 6 вересня після місії на АЕС МАГАТЕ заявило, що поточна ситуація на захопленому російськими військовими об’єкті є «неприйнятною і небезпечною».

Найкращою дією для гарантування безпеки ядерних об’єктів України та її населення було б припинення збройного конфлікту, вважає МАГАТЕ.

«В очікуванні закінчення конфлікту та відновлення стабільних умов існує нагальна необхідність у вжитті тимчасових заходів щодо запобігання ядерній аварії внаслідок фізичних збитків, завданих військовими засобами», – йдеться у звіті.

«Це може бути досягнуто за рахунок негайного створення зони ядерної безпеки та захисту», вказано в документі.

МАГАТЕ заявило, що готове «негайно» розпочати консультації задля «негайного створення такої зони ядерної безпеки та захисту» на Запорізькій атомній електростанції, що є найбільшою у Європі.

У звіті МАГАТЕ підтверджує, що на ЗАЕС є російський військовий персонал, транспортні засоби та обладнання.

Четверо експертів МАГАТЕ у понеділок покинули Запорізьку АЕС, як і планувалося, після кількох днів перебування на станції.

«Ще двоє залишаються, щоб підтримувати постійну присутність МАГАТЕ на майданчику, що дозволяє Агентству спостерігати за ситуацією там і давати незалежні оцінки», – йшлося у пресрелізі МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС.

Навіть у день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.