МАГАТЕ прокоментувало ситуацію на Запорізькій АЕС

Резервну лінію електропередачі, що забезпечує контрольовану російськими силами Запорізьку атомну електростанцію в Україні, навмисно відключили, щоб загасити пожежу, але вона не була пошкоджена, повідомило 5 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії з посиланням на інформацію української сторони.

«ЗАЕС продовжує отримувати необхідну для безпеки електроенергію від свого єдиного діючого реактора, – йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії. – Україна повідомила (МАГАТЕ), що цю резервну лінію буде під’єднано після гасіння пожежі».

У МАГАТЕ також додали, що генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі 6 вересня опублікує доповідь про ситуацію з ядерною безпекою в Україні – включно з висновками місії, яка побувала на ЗАЕС – а пізніше того ж дня проінформує Раду безпеки ООН про місію на АЕС.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція вдруге через провокацію Росії опинилася «за крок від радіаційної катастрофи».

Раніше сьогодні в державному агентстві «Енергоатом» заявили, що внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, «тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України». «Як наслідок – був розвантажений і відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», – наголосили в «Енергоатомі».

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.