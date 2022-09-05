Останній енергоблок, який живив потреби ЗАЕС, відімкнули від мережі через російські обстріли – «Енергоатом»

Внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, розвантажили і відімкнули від мережі останній, шостий, енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС, заявили в державному агентстві «Енергоатом».

«Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС… 5 вересня 2022 року внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – був розвантажений і відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», – йдеться у заяві «Енергоатому».

3 вересня в «Енергоатомі» повідомляли, що на Запорізькій АЕС працює лише шостий енергоблок, а п’ятий – вимкнений через обстріли.

Того ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція знову відключена від мережі, постачання електроенергії відбувається лише резервною лінією.

Перед цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишається шестеро експертів агентства, згодом там залишаться двоє.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.