Запорізька АЕС знову відключена від мережі, працює через резервну лінію – МАГАТЕ

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція відключена від останньої основної лінії електропередач, що залишилася, і працює через резервну лінію – про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії 3 вересня.

МАГАТЕ заявило із посиланням на своїх представників на місці, що українська АЕС «знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередач». Відтак станція продовжує постачати електроенергію в мережу через резервну лінію.

Читайте також: Мішель привітав роботу МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції

«Менш ніж через 48 годин після того, як генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі встановив присутність Місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги Запоріжжю на об’єкті на півдні України, керівництво українського персоналу повідомило експертам агентства, що четверта робоча лінія електропередач ЗАЕС напругою в 750 кіловольт вийшла з ладу. Три інші були відключені раніше під час конфлікту», – додали в агентстві.

Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишається наразі шестеро експертів агентства, згодом там залишаться двоє.

Читайте також: Перед приїздом місії МАГАТЕ на ЗАЕС російські військові вивезли звідти всю техніку – Генштаб

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.