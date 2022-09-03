Мішель привітав роботу МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції із його генеральним директором Рафаелем Ґроссі. Про це він повідомив у своєму твітері 3 вересня.

«Європейський Союз повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ. Їхня хоробрість і професіоналізм у втіленні першої місії ЗАЕС вражають», – заявив він.

На думку Мішеля, Росія «поставила світ під загрозу». Голова Європейської Ради назвав ключовою умовою ядерної безпеки продовження присутності МАГАТЕ на станції.

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Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишається наразі шестеро експертів агентства, згодом там залишаться двоє.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.