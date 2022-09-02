Війська РФ під прикриттям АЕС обстрілюють Нікопольський район – Лукашук

Російські війська під прикриттям окупованої атомної електростанції в Енергодарі обстрілюють Нікопольський район на Дніпропетровщині, заявляє голова облради Микола Лукашук.



«Ворог свідомо обстрілює цивільні об’єкти, створюючи терор», – сказав він.

За його словами, у ніч на 2 вересня російські війська обстріляли Нікопольський район з «Градів». Найбільше постраждали дві громади, пошкоджені 16 будинків, снаряд прилетів у будинок. Чоловік отримав опікові поранення спини й обличчя, зараз він перебуває у районній лікарні. Зруйновані лінії електропостачання, кілька тисяч людей без світла.

Він розповів, що з початку тижня РФ 30 разів обстріляли Дніпропетровщину, зокрема було чотири ракетні удари, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев'ятеро поранені. За тиждень пошкоджено 105 будинків та будівель, 30 об’єктів інфраструктури. У Нікополі це – автовокзал, церква, багато магазинів, інші цивільні об'єкти.

За даними Миколи Лукашука, армія РФ завдає ударів по Дніпропетровщині з «Градів» та «Ураганів» снарядами з касетними боєприпасами. Найчастіше потерпає від обстрілів Нікопольщина, частково – Криворіжжя та Синельниківський район, які межують з зонами бойових дій.

З початку бойових дій в області рятувальники знешкодити 4,3 сучасних боєприпасів, 4 тисячі з них – це заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Росія, у свою чергу, звинувачує українських військових в обстрілах Енергодара. Натомість в Офісі президента України заявляли, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».