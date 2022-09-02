Енергоблок №5 ЗАЕС підключено до мережі – «Енергоатом»

Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений зранку 1 вересня внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими військами майданчика станції, знову під’єднаний до енергомережі, повідомила у Telegram НАЕК «Енергоатом».

«Триває набір потужності. Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що представники місії МАГАТЕ продовжують свою роботу.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, на станції, як очікується, вони перебуватимуть до 3 вересня.

В день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Було відключено енергоблок №5. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.