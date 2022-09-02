МАГАТЕ планує забезпечити постійне представництво своїх експертів на ЗАЕС – Гроссі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що агентство планує забезпечити постійне представництво своїх експертів на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС.



«Ми не їдемо куди-небудь, МАГАТЕ А зараз саме тут, на станції, і вона не їде, а збирається залишитися тут. Ми збираємося бути присутніми тут протягом тривалого часу з деякими з моїх експертів... Очевидно, що станція та її фізична цілісність була порушена декілька разів, випадково або навмисно – у нас немає необхідних елементів, щоб це оцінити», – заявив він після візиту на окуповану Запорізьку АЕС.



За словами Гроссі, МАГАТЕ намагається встановити певні механізми, аби забезпечити присутність своїх експертів на ЗАЕС.



«Є дві групи технічних експертів МАГАТЕ. Одна група перебуватиме на ЗАЕС до неділі або до понеділка, продовжуючи роботу, яку я розпочав сьогодні(1 вересня). Вони зможуть сформулювати перші питання, спостереження, висновки і оцінки, щоб потім підготувати звіт. Після цього ми плануємо забезпечити на станції постійну нашу присутність, тобто постійне представництво експертів МАГАТЕ на станції», – наголосив Гроссі.



За його словами, під час візиту на ЗАЕС експерти агентства мали можливість обійти весь майданчик електростанції.



«Я входив всередину блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління декількох енергоблоків», – розповів він.

Рафаель Гроссі наголосив, що робота МАГАТЕ на Запорізькій АЕС тільки розпочинається.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, на станції, як очікується, вони перебуватимуть до 3 вересня.

В день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.