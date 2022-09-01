Місія МАГАТЕ на ЗАЕС: що це може змінити?

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС. Що це змінить?

Місія МАГАТЕ прибула в Енергодар на Запорізьку атомну електростанцію. Чи зможуть міжнародні інспектори гарантувати безпеку на найбільшій АЕС у Європі.

Армії РФ не вистачає людей. Українських злочинців вербуватимуть?

Влада Росії заявляє, що завершить війну перемогою. Водночас американська розвідка повідомляє про нестачу живої сили в лавах російської армії.

1 вересня: школа під час війни

Росія зруйнувала в Україні 289 шкіл, пошкодила 2328 навчальних закладів...Майже півмільйона українських дітей пішли вчитися за кордоном.

1 вересня українські діти розпочали навчання і в школах України, за партами і онлайн. Як вчитимуться школярі в умовах війни і який навчальний рік чекає дітей, що лишилися на окупованих територіях?

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