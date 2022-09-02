Перед приїздом місії МАГАТЕ на ЗАЕС російські військові вивезли звідти всю техніку – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що перед приїздом місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня російські військові вивезли звідти всю техніку.

«У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту – розосередили у найближчих населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Таким чином у Генштабі підтвердили учорашні повідомлення від представників розвідки про те, що Росія намагається приховати свою незаконну присутність на ЗАЕС.

У ГУР Міноборони 1 вересня повідомляли: «На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників «Росатому». Щоб уникнути паніки серед працівників станції, підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «Росгвардії».

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, на станції, як очікується, вони перебуватимуть до 3 вересня.

В день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Було відключено енергоблок №5. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.