На ЗАЕС лишаються шість експертів, постійне представництво складатиметься з двох людей – Ґроссі

На окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається наразі шестеро експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на пресконференції 2 вересня.

Ґроссі назвав свій візит на станцію «початковим» для роботи МАГАТЕ на об’єкті.

«Шестеро наших експертів залишилися там, вони продовжать роботу, яку ми почали вчора. Після того, як я вже зазначав у Києві та після візиту та інспекції на ЗАЕС, ми встановимо постійну присутність на місці, цього разу двома експертами, які працюватимуть далі», – заявив він.

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Напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що агентство планує забезпечити постійне представництво своїх експертів на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, на станції, як очікується, вони перебуватимуть до 3 вересня.

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В день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.