Окупанти «маніпулюють та спотворюють» реальну ситуацію на Запорізькій АЕС – «Енергоатом»

Російські окупанти «маніпулюють та спотворюють» реальну ситуацію на Запорізькій АЕС, заявляють у компанії «Енергоатом».



Як стверджують у компанії, окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.



В «Енергоатомі» кажуть, що більшість «ЗМІ з усього світу», які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти, окупанти спотворюють факти щодо обстрілів та наслідки пошкоджень інфраструктури, військові вантажівки окупанти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту.



«Місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито «мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ». А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам. Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника», – додає оператор ЗАЕС.



У компанії кажуть, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС, і наголошують, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських військ.

Незалежно підтвердити ці твердження немає можливості.

Російська сторона наразі ці заяви українського «Енергоатому» не коментувала.

Водночас як розповів Суспільному на умовах анонімності працівник Запорізької АЕС, окупанти водили експертів місії МАГАТЕ «своїм маршрутом, показували «карти прильотів» і привели до них місцевих колаборантів, це був цирк».



За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції перебувають війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, на станції, як очікується, вони перебуватимуть до 3 вересня.

В день візиту місії МАГАТЕ на станцію повідомлялося про обстріли Енергодара. Київ і Москва звинуватили один одного в цих обстрілах.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.