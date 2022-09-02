Боррель отримав позицію Ірану по переговорах щодо відновлення ядерної угоди

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель отримав відповідь Ірану щодо можливого відновлення ядерної угоди 2015 року і розіслав її сторонам початкового документу – про це повідомив 2 вересня речник Борреля Петер Стано.

За його словами, наразі країни-учасниці угоди вивчають текст.

«Подальше просування буде – як завжди – обговорюватися з усіма учасниками та Сполученими Штатами», – додав він.

Раніше 2 вересня речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що надісланий Тегераном текст містить «конструктивний підхід з метою завершення переговорів». Він не повідомив подробиць змісту документу.

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Державний департамент США підтвердив, що отримав відповідь Ірану через ЄС.

«Ми вивчаємо її і будемо відповідати через ЄС, але, на жаль, вона не конструктивна», – заявив Держдепартамент, також не уточнюючи, що саме містила пропозиція Ірану.

Іран наполягає, що не має наміру розробляти ядерну зброю. Раніше цього тижня міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахян заявив, що Тегерану потрібні більш сильні гарантії від Вашингтона для відновлення угоди. Він також сказав, що МАГАТЕ має припинити свої «політично мотивовані розслідування» роботи Тегерана в ядерній галузі.

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Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина та США підписали угоду з Іраном 2015 року. Вона передбачала, що Тегеран обмежить збагачення урану в обмін на зняття ембарго на експорт нафти.

Вихід США за президентства Дональда Трампа в 2018 році призвів до поступової відмови Тегерана від дотримання угоди. У Заходу з’явилися підозри про намагання Ірану збагатити уран, придатний для використання у ядерній зброї.