Іран заявляє, що камери МАГАТЕ будуть вимкненими на території країни до укладення нової ядерної угоди

Іран заявляє, що камери організації ООН зі спостереження за ядерною безпекою (МАГАТЕ) в цій країні не будуть увімкнені доти, доки не буде досягнуто домовленості щодо відновлення ядерної угоди 2015 року зі світовими державами.

Напівофіційне інформаційне агентство Tasnim процитувало Мохаммада Есламі, віцепрезидента та голову Організації з атомної енергії Ірану 25 липня, який сказав, що камери, які Тегеран зняв минулого місяця, білтше недоречні, бо ядерна угода розпалася разом із одностороннім виходом із неї Сполучених Штатів за часів президентства Дональда Трампа.

«Ці камери пов’язані із ядерною угодою. Якщо представники Заходу повернуться до цього пакту і ми упевнимось, що він нам не шкодитиме, ми ухвалимо рішення щодо цих камер», – сказав він.

Вихід США у 2018 році призвів до поступової відмови Тегерана від дотримання угоди. У Заходу з’явилися підозри про намагання Ірану збагатити уран, придатний для використання у ядерній зброї.

Офіційний Тегеран нещодавно припустив, що може повернутися до дотримання домовленостей 2015 рроку, якщо буде укладено нову угоду, але наполягає на тому, що Вашингтон має діяти першим. Сполучені Штати заявили, що переговори щодо ядерної угоди з Іраном можуть завершитися лише в тому випадку, якщо Тегеран відмовиться від своїх сторонніх вимог.

Переговори про відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут із квітня.