У МЗС стурбовані зміною риторики Ірану щодо війни Росії проти України

У Міністерстві закордонних справ стурбовані зміною риторики Ірану щодо війни Росії проти України, заявив в коментарі Радіо Свобода речник відомства Олег Ніколенко.



«Звернули увагу на висловлювання керівництва Ірану, в яких опосередковано виправдовується агресія РФ проти України. З початку повномасштабної війни РФ Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу», – сказав він.



Речник МЗС наголошує, що будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на РФ є безпідставними та маніпулятивними.

Українські дипломати закликають іранську сторону утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію РФ проти України.

19 липня президент Росії Володимир Путін здійснив перший візит до далекого зарубіжжя від початку повномасштабної війни РФ проти України. Він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Верховний і духовний лідер Ірану Алі Хаменеї в ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що якби Росія не зупинила дії НАТО в Україні, то через деякий час цей альянс почав би війну під приводом Криму.