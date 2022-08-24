У Ірані спалахнули протести через перебої з постачанням води

Сотні людей вийшли на вулиці західного іранського міста Хамадан, протестуючи через повне припинення постачання води, яке тривало кілька днів, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

У соцмережах 23 серпня поширилися відео, на яких протестувальники називають урядовців «некомпетентними». Вплив кризи з водопостачанням посилився через літню спеку.

Протягом останніх тижнів у кількох частинах країни виникли проблеми з водою та спричинені цим протести, зокрема, у містах Шахре-Корд у центральному Ірані та Хамадані на заході.

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Губернатора Хамадану також критикували за те, що він не запровадив нормування води, аби запобігти кризі. Він, своєю чергою, стверджує, що чиновники з міністерства енергетики відмовилися від нормування.

Зменшення запасів води розглядається як екзистенційна загроза для Ірану, де погане управління водними ресурсами, посуха та пронизані корупцією інфраструктурні проєкти сприяли дефіциту води та викликали протести по всій країні в останні роки.

Експерти кажуть, що зміна клімату посилила посухи та повені, від яких потерпає Іран, а їхня їх інтенсивність і частота, у свою чергу, загрожують продовольчій безпеці.

Іранська метеорологічна організація підрахувала, що 97 відсотків території країни певною мірою відчувають посуху.