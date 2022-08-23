У Єврокомісії заявили про ймовірність найсильнішої за 500 років посухи в Європі

Європейська комісія 23 серпня заявила, що нині Європа опинилася у ситуації, коли, ймовірно, переживає найсильнішу за щонайменше пів тисячоліття посуху. Останні наукові дані показали, що майже дві третини континенту перебувають у стані посухи або на її межі через високу температуру та обмаль опадів.

У серпневому звіті Європейської обсерваторії посух (EDO) йдеться про те, що 47% території Європи перебувають у стані небезпеки з явним дефіцитом вологи в ґрунті, а 17% перебувають у стані небезпеки через пошкодження рослинності.

Посуха, «як видається, є найсильнішою за останні 500 років», заявив 23 серпня офіційний представник Єврокомісії Йоганнес Барке.

«Звичайно, це лише перша оцінка, і нам потрібно підтвердити її остаточними даними наприкінці сезону», – додав Барке.

У звіті йдеться, що через посуху постраждали ярі культури: урожайність кукурудзи, сої та соняшника цього року впаде на 15%.

Внутрішнє судноплавство, наприклад, по Рейну та Дунаю, утруднене через низький рівень води, що також вплинуло на вироблення гідроелектроенергії.

У доповіді йдеться, що дощі в середині серпня, можливо, пом’якшили наслідки посухи, але в деяких випадках через зливи і грози було завдано лише додаткових збитків і без того виснаженому ґрунту.

Регіони, де найбільше погіршуються умови, – це ті, які вже постраждали від весняної посухи, зокрема північ Італії, південний схід Франції та деякі райони Угорщини й Румунії.

Дослідники прогнозують, що погодні умови у західній частині євро-середземноморського регіону будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, до листопада.