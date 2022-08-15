Росія й Іран можуть використати колишніх афганських спецназівців – звіт республіканців

Колишні співробітники афганських служб безпеки, які мають секретні знання про операції США, залишені після евакуації американців з Афганістану, вразливі для вербування або примусу з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це заявили законодавці-республіканці, зазначивши, що адміністрація президента Джо Байдена не надала пріоритетного значення їхній евакуації, повідомляє Reuters.

«Це особливо актуально, враховуючи повідомлення про те, що деякі колишні афганські військовослужбовці втекли до Ірану», – йдеться у доповіді республіканців із Комітету з міжнародних справ Палати представників США, присвяченій першим роковинам захоплення влади в Афганістані талібами.

Адміністрація Байдена, зазначають автори доповіді, під час хаотичної операції з виведення американських військ у міжнародному аеропорту Кабула 14-30 серпня 2021 року не змогла приділити пріоритетну увагу евакуації афганських спецназівців та інших елітних підрозділів, які пройшли підготовку до США.

Адміністрація називає операцію «видатним успіхом», в результаті якої понад 124 тисячі американців та афганців було евакуйовано і завершилася «нескінченна» війна. Проте сотні навчених США колишніх співробітників служб безпеки, а також члени їхніх сімей залишаються в Афганістані на тлі повідомлень про те, що таліби вбивають і катують колишніх афганських чиновників, пише Reuters.

Ці колишні співробітники «можуть бути завербовані або примушені до роботи на одного із противників Америки, які зберігають свою присутність в Афганістані, включаючи Росію, Китай чи Іран», – йдеться у доповіді республіканців.

Це – серйозний ризик для національної безпеки США, оскільки ці афганці «знають тактику, методи та процедури американських військових і розвідувальної спільноти», вважають автори доповіді.

Таліби зайняли Кабул 15 серпня – приблизно за два тижні до обумовленого терміну виведення з Афганістану військ США. Американці і їхні союзники організували масштабну евакуацію з Афганістану західних дипмісій та цивільних осіб, у тому числі афганців, які побоювалися репресій з боку талібів. Усього було вивезено понад 120 тисяч людей.

30 серпня американська армія завершила виведення своїх сил із території Афганістану. Американські війська перебували в Афганістані майже 20 років.