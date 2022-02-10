Афганські біженці в ОАЕ вимагають вивезти їх до США

Афганські біженці влаштували 10 лютого акцію протесту в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), з вимогою відправити їх до США

Тисячі афганців були евакуйовані до ОАЕ і розміщені у таборах під ретельною охороною відтоді, як радикальне ісламістське угруповання «Талібан» захопило контроль в їхній країні минулого року.

ОАЕ погодилися прийняти афганців на тимчасовій основі, доки їхні заявки не будуть схвалені для транзиту до третіх країн, включаючи США. Проте процес затягнувся і вони залишилися в ОАЕ.

За даними Reuters, в акції протесту 10 лютого взяли участь чоловіки, жінки та діти. Один із протестувальників повідомив, що деякі афганці були затримані владою Еміратів, коли почався протест.

ОАЕ та посольство США ситуацію поки не коментували.

Скільки саме афганців нині перебуває в ОАЕ невідомо.