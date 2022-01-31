Генеральний секретар ООН звинувачує «Талібан» у десятках «убивств помсти»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у доповіді перед Радою безпеки міжнародної організації звинуватив рух «Талібан» у десятках так званих «убивств помсти» після захоплення влади в Афганістані. Інформаційне агентство Reuters посилається на отриману копію документа, в якій зазначається, що умови погіршилися після того, як у вересні уряд під керівництвом «Талібану» отримав повну владу.

Ґутерріш також закликає Раду безпеки підтримати реструктуризацію зусиль ООН щодо Афганістану та створення нового підрозділу моніторингу прав людини в цій країні. Це останнє попередження міжнародної спільноти про гуманітарну та інші кризи, що наростають для 39 мільйонів людей Афганістану.

«Закривається ціла складна соціальна та економічна система», – попередив Ґ утерріш.

У його звіті йдеться, що місія ООН «продовжує отримувати достовірні звинувачення про вбивства, насильницькі зникнення та інші порушення» проти колишніх афганських чиновників, співробітників сил безпеки та осіб, які співпрацювали з військовим контингентом на чолі зі США, – попри заяви талібів про загальну амністію.