«Талібан» жорстоко розігнав марш жінок у Кабулі

Бойовики «Талібану», стріляючи в повітря і побивши протестувальниць, жорстоко розігнали мирну акцію протесту групи жінок, які вимагали «хліба, роботи і свободи» в Кабулі.

Близько 40 жінок пройшли маршем під будівлею Міністерства освіти 13 серпня, перш ніж бойовики їх розігнали.

На фотографіях і відео протесту, опублікованих у соціальних мережах, видно, як таліби стріляють у повітря і нападають на жінок. За деякими жінками гналися бойовики і били їх прикладами.

Таліби також затримали трьох іноземних журналістів і одного афганського співробітника за висвітлення протесту, а ще двоє місцевих журналістів зазнали легких поранень, повідомляє Асоціація незалежних афганських журналістів (AIJA).

Худжатулла Муджадіді, старший член кабульської AIJA, повідомив агентству dpa, що затримані іноземні журналісти були з Німеччини, Данії та Норвегії.

Amnesty International висловила занепокоєння повідомленнями про розгін протесту.

На відео, знятому на марші, видно, як жінки несли плакати і йшли вулицею, вимагаючи права на працю та участь у політичному житті.

«Справедливість, справедливість. Набридло невігластво», – скандували вони. Багато протестувальниць не мали обов’язкових нікабів, що закривали б їхні обличчя.

На одному з банерів було написано: «15 серпня – чорний день», йдеться про цей день минулого року, коли «Талібан» захопив владу в Афганістані.

Відтоді уряд під проводом «Талібану» різко обмежив права жінок і дівчат. Це значною мірою заборонило дівчатам відвідувати середні школи, а жінкам – подорожувати без супроводу члена сім’ї чоловічої статі, що змусило багатьох відмовитися від роботи. Жінки також повинні повністю прикривати себе в громадських місцях, включно з обличчям.

Уряд, очолюваний «Талібаном», залишається значною мірою ізольованим на міжнародному рівні через свою жорстку ісламістську політику щодо жінок і дівчат.