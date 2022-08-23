Високопосадовець іранського «Корпусу вартових ісламської революції» загинув у Сирії – медіа

Іранські медіа повідомляють, що генерал Аболфазл Аліджані, високопоставлений командувач «Корпусу вартових ісламської революції», був убитий у Сирії.

Новинна агенція DEFA 23 серпня ідентифікувала командувача як «захисника святині» – так у Ірані називають тих, хто працює на користь цієї країни в Сирії чи Іраку – але не надала деталей щодо нападу, який призвів до його загибелі.

Аліджані був регіональним командувачем наземних сил Корпусу у центральному місті Ісфахані.

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За інформацією видання Iran International, яке пов’язане з політичною опозицією Ірану, Аліджані було вбито, коли він працював «військовим радником» у Сирії.

Іран надає військову підтримку силам президента Сирії Башара Асада принаймні з 2012 року у формі військових радників і волонтерів, але заперечує надсилання власних військ.

Попри це, іранські медіа повідомили про загибель кількох іранських командирів разом із сотнями іранських бійців.

«КВІР» є потужною військовою організацією, яка контролює близько 40% іранської економіки. Сполучені Штати включили його до переліку іноземних терористичних організацій.