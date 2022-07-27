Голова МЗС Ірану в розмові з Боррелем привітав продовження переговорів щодо ядерної угоди

Іран вітає дипломатичні зусилля з вирішення суперечки щодо своєї ядерної програми зі світовими державами – про це повідомляють іранські державні медіа з посиланням на слова міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна.

Амірабдоллахян 27 липня сказав у розмові з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ Жозепом Боррелем, що його країна «вітає продовження дипломатичної роботи та переговорів».

Ця заява пролунала через день після того, як головний дипломат ЄС запропонував новий проєкт тексту для відновлення ядерної угоди з Тегераном 2015 року.

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Амірабдоллахян, який розмовляв по телефону з Борреллем, додав, що Сполучені Штати тепер також повинні показати бажання укласти угоду.

«Сполучені Штати завжди заявляють, що хочуть угоди, тому такий підхід слід бачити в цій угоді і на практиці», – сказав він.

27 липня Боррель заявив, що «настав час приймати рішення», якщо сторони, які вели тривалі переговори у Відні, хочуть врятувати ядерну угоду з Іраном.

У своїй статті, опублікованій у Financial Times, Боррель озвучив висновок, що «простору для додаткових значних компромісів не лишилося». Він сказав, що поклав на стіл переговорів текст, у якому детально розглядаються кроки, необхідні для відновлення угоди.

«Цей текст представляє найкращу можливу угоду, яку я, як фасилітатор переговорів, вважаю можливою. Я не бачу жодної іншої комплексної чи ефективної альтернативи у межах досяжності», — написав він.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна також прокоментувала угоду 27 липня, заявивши, що повернення до повного дотримання угоди «все ще можливо, але для цього потрібна позитивна відповідь Ірану якомога швидше».

Офіційний Тегеран нещодавно припустив, що може повернутися до дотримання домовленостей 2015 року, якщо буде укладено нову угоду, але наполягає на тому, що Вашингтон має діяти першим. Сполучені Штати заявили, що переговори щодо ядерної угоди з Іраном можуть завершитися лише в тому випадку, якщо Тегеран відмовиться від своїх сторонніх вимог.

Переговори про відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут із квітня.