Іран: пенсіонери протестують, вимагаючи підвищення державних виплат

Пенсіонери та державні службовці у відставці знову вийшли на вулиці в кількох містах Ірану, вигукуючи антиурядові гасла та вимагаючи повного підвищення своїх пенсій на 38 відсотків, як це обіцяла Вища рада праці.

Нещодавня хвиля протестів пенсіонерів почалася після того, як 6 червня уряд оголосив, що збільшить місячні виплати пенсіонерам, які не мають мінімальної заробітної плати, на 10 відсотків, що набагато нижче за раніше обіцяне підвищення на 38 відсотків плюс 5,15 мільйона іранських ріалів ($16).

20 липня спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф надіслав листа президенту Ібрагіму Раїсі, зазначивши, що 10-відсоткове підвищення суперечить закону, і що повне підвищення має бути надано згідно з рішенням Вищої ради праці.

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На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як пенсіонери збираються щонайменше в чотирьох містах на півдні країни – Ахвазі, Шуштарі, Бехбахані та Шуші, скандуючи гасла проти уряду Раїсі.

Відповідно до закону, після отримання офіційного листа від парламенту уряд має тиждень, щоб внести зміни до постанови про заробітну плату, або вона буде повністю скасована.

Пенсіонери та пов’язані з ними групи звинувачують уряд у зростанні інфляції, високому рівні безробіття та невиконанні зобов’язань значно підвищити зарплати та покращити умови життя.

Робітничі протести в Ірані зростають у відповідь на зниження рівня життя, заборгованість із зарплати та відсутність страхової підтримки. Трудове законодавство Ірану не визнає права працівників на створення незалежних профспілок. Урядові сили розганяють ротести, арештовуючи багатьох учасників.