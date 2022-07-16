Росія цікавиться придбанням в Ірану бойових безпілотників – Білий дім

У Білому домі з посиланням на дані американської розвідки заявляють, що російська делегація нещодавно відвідала аеродром в Ірані, щоб оглянути бойові безпілотники, які вони хочуть придбати для використання на війні проти України.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація має в своєму розпорядженні «інформацію про те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, зокрема боєздатних».

Адміністрація Джо Байдена заявила, що іранські офіційні особи показували дрони російським посадовцям на аеродромі Кашан у центральній частині Ірану 8 червня та 15 липня.

Білий дім опублікував супутникові знімки, на яких нібито показані іранські безпілотники Shahed-191 та Shahed-129 у польоті та під час демонстрації на аеродромі поряд із російським транспортним літаком.

«Це свідчить про існуючий інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати», – сказав Салліван.

Президент Росії Володимир Путін на новому тижні має відвідати Тегеран, щоб зустрітися з лідерами Ірану та Туреччини.

Нещодавно Тегеран відкинув припущення, що готовий надати Росії бойові безпілотники.

Вашингтон раніше звинувачував Тегеран у підготовці до постачання БПЛА до Росії «у прискореному порядку».

15 липня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан заявив телефоном своєму українському колегі Дмитру Кулебі, що повідомлення про те, що іранські безпілотники прямують до Росії, «необґрунтовані». Амір-Абдоллахінн назвав ці повідомлення політично мотивованими на тлі турне президента США Джо Байдена Близьким Сходом.

«Ми виступаємо проти будь-яких дій, які можуть призвести до продовження та загострення конфліктів», – сказав він Кулебі.

Наразі Байден перебуває в турне Близьким Сходом для переговорів щодо посилення реакції на можливу загрозу з боку Ірану і на війну РФ проти України.