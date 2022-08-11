Bloomberg: Росія вивезла з Сирії зброю в обхід санкцій

Росія наприкінці липня вивезла зброю і військову техніку із Сирії на торговому судні «Спарта II», щоб використати у війні проти України, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді США, європейській розвідці та супутникові знімки.

За повідомленням, Росія при цьому обійшла заборону на рух військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, запроваджену Туреччиною після початку повномасштабної війни РФ проти України.

«Спарта II» належить підконтрольній Міноборони Росії компанії «Оборонлогістика». Вона перебуває під санкціями США. У липні торгове судно пройшло Босфор шляхом із сирійського порту Тартус і прибуло до Новоросійська, на ньому було щонайменше 11 одиниць військової техніки, стверджує агентство.

За останніми даними системи відстеження судів MarineTraffic, «Спарта II» досі перебуває у порту Новоросійська.

Джерела Bloomberg стверджують, що Росія неодноразово використовувала торгові судна для перевезення зброї та військової техніки Чорним морем в обхід запроваджених Туреччиною санкцій.

Представник турецької сторони сказав, що судно можна перевірити лише якщо його підозрюють у порушенні законодавства. Представник Білого дому відмовився коментувати ситуацію, Кремль і «Оборонлогістика» також не надали коментарів, пише агентство.