США звинуватили Іран у замаху на Рушді – Іран звинуватив самого письменника

У Ірані відкинули звинувачення в причетності до нападу на письменника Салмана Рушді – про це заявили в міністерстві закордонних справ країни 15 серпня.

«Ми не вважаємо нікого, крім самого Салмана Рушді та його прихильників, гідними… докорів та засудження. Ніхто не має права звинувачувати Іран у зв’язку з цим», – заявив речник МЗС країни Нассер Канаані, якого цитує Reuters.

Це була перша реакція на замах на письменника з боку офіційного Тегерану.

Натомість державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні поклав відповідальність за напад саме на іранську владу. Він назвав «огидними» коментарі, які раніше з’явилися в іранських медіа щодо інциденту.

«Іранські державні інституції підбурювали насильство проти Рушді поколіннями, а пов’язані з урядом медіа нещодавно зловтішалися через замах на його життя», – йдеться в заяві Блінкена 14 серпня.

Державний секретар США вказав на те, що Рушді неодноразово виступав за право на вільні висловлювання, а також свободу слова та віросповідання.

«У час, коли правоохоронці продовжують розслідувати напад, я отримую нагадування про згубні сили, які намагаються підважити ці права, в тому числі через мову ненависті та підбурювання до насильства», – додав державний секретар США.

На Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як він мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.

Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Хаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі й помістили під варту. Матар провину не визнав.