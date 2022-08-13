США: Салмана Рушді підключили до апарату ШВЛ після нападу

Письменник Салман Рушді перебуває на апараті штучної вентиляції легенів, у нього пошкоджені печінка та нерв після нападу – про це повідомив його агент Ендрю Вайлі.

За словами Вайлі, Рушді переніс операцію, у нього пошкоджена печінка та нерви на руці, і він, швидше за все, втратить одне око.

Поліція встановила особу чоловіка, підозрюваного в нападі Рушді 12 серпня – це 24-річний Хаді Матар із Нью-Джерсі. Його заарештували поліцейські на місці події в Шатокуа, штат Нью-Йорк.

Проти Матара ще не висунуто жодних звинувачень. Поліція повідомила журналістам, що їм ще належить встановити мотив.

На Рушді напали перед тим, як він мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату Нью-Йорк. Центр відомий своїми літніми лекціями, де Рушді виступав раніше.

Підозрюваний увірвався на сцену, коли письменника представляли, і напав на нього та модератора Генрі Різа, йдеться в заяві поліції штату Нью-Йорк.

Очевидці кажуть, що напад тривав майже 20 секунд, причому Хатар нібито продовжував бити та різати Рушді, навіть коли глядачі кинулися його стримувати.

Різ отримав легку травму голови.

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Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 мільйона доларів.

Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.

У 1991 році японський перекладач книги був зарізаний, а італійський перекладач вижив після ножового нападу. У 1993 році у норвезького видавця книги вистрілили тричі, він вижив.